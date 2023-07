Mon cher stade,

On doit remplacer ton toit. Et quand on jase de toi et de ton toit, je m’empresse de parcourir les réseaux sociaux à la recherche de l’opinion de la plèbe, que je sais déjà, avant même sa lecture, acrimonieuse et sans merci.

Certains souhaitent te voir disparaître, toi, la plus grande signature de Montréal. Certains voudraient te voir sans toit. Ne serait-ce pas, hélas, s’éloigner du concept original, de l’oeuvre initiale que devait être le stade de Taillibert ? Depuis tes premiers pas, depuis l’assemblage de tes premières pièces, on n’a cessé de redéfinir ta composition et ton avenir. Dois-je mentionner que tu es resté vide de ta tour pendant des années et que celle-ci loge aujourd’hui… une institution financière ?

Qu’attendons-nous donc pour terminer l’oeuvre initialement proposée par l’architecte ? Qu’attendons-nous pour te donner, enfin, les lettres de noblesse et le respect qui te reviennent ? Le Québec a cette maudite façon, parfois, de « s’autopeluredebananiser ». Malheureusement, tu en es souvent le meilleur exemple.