Mieux former nos jeunes pour faire face au futur

Permettez-moi de soutenir la demande de Valérie Jodoin : « Faisons de l’éducation de nos jeunes notre projet de société » (Le Devoir, Libre opinion, 20 juillet).

L’auteure écrit qu’en raison de la diversité et de l’évolution des besoins des élèves, le réseau scolaire doit être remanié et lance l’appel : « … soyez concernés par la situation et revendiquez votre désir de changement ! »

Il ne fait aucun doute que nous devons faire quelque chose pour aider nos jeunes, dans un monde en constante évolution. Pensez à l’avènement de l’intelligence artificielle et aux défis qu’elle présentera à l’avenir, à El Niño et au changement climatique avec un nombre sans précédent de feux de forêts et d’inondations, et aux problèmes liés au secteur de la presse et des médias sociaux.

Cela dit, je crois que certains éléments fondamentaux devraient faire partie du curriculum.

Éducation sur l’humanité : Ce cours examine les défis auxquels notre planète est confrontée, allant de l’oppression des droits de l’homme et l’exploitation animale jusqu’au consumérisme et à la dégradation écologique. Les élèves apprennent que nous sommes tous connectés : les personnes et les animaux vivant sur une planète fragile.

Bénévolat : Tous les élèves entrant en Secondaire III devraient compléter au moins 40 heures d’une activité d’« engagement communautaire » pour aider des gens moins fortunés qu’eux. La recherche démontre qu’un pourcentage important d’adolescents qui font du bénévolat sont plus susceptibles de continuer à le faire lorsqu’ils sont adultes.

Des connaissances en économie domestique sont essentielles pour vivre de façon saine à toutes les étapes de la vie. Le cours donnerait aux élèves un aperçu précieux de ce qui se trouve dans la nourriture que nous mangeons tous les jours ; ils apprendront à planifier et à cuisiner des repas nutritifs et économiques, et ils découvriront comment choisir la meilleure nourriture pour eux et leur famille. Pensez au coût de la nourriture et à la crise du logement.

Formation professionnelle : La disparition de l’enseignement professionnel au niveau secondaire a engendré aujourd’hui une pénurie de compétences dans le secteur manufacturier qui s’accompagne de l’incapacité de s’orienter vers une multitude de possibilités de carrière. Chaque élève du secondaire devrait être initié à un métier.

Éducation sur la démocratie : L’Article 211.1 de la Loi sur l’instruction publique du Québec stipule : « … le centre de services scolaire adopte une politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire… » Les élèves apprennent les principes démocratiques de liberté, d’égalité, de justice, d’ouverture d’esprit et, plus important encore, de participation.

Considérez les mots de l’auteure : « Soyons à l’écoute de nos jeunes, qui sont l’avenir. »