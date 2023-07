Tirer une leçon d’un triste accident

Messieurs Legault et Fitzgibbon,

Madame la Députée Jeannotte,

Un tragique et mortel accident, impliquant un déversement de diésel, sur la 117, à la hauteur de La Conception, a entraîné une fermeture de la route dans les deux sens. Le trafic depuis lundi y est donc dévié sur la seule petite route qui permet de contourner le lieu de l’accident, la route des Tulipes, qui devient du Moulin à Labelle. Je ne dirai pas combien celle-ci, déjà fragilisée et normalement interdite aux camions, est actuellement mise à mal par un tel trafic.

Ce qui me perturbe le plus, c’est d’imaginer qu’un tel déversement, à la suite d’un accident, se produise sur le tronçon de la 117 que vous voulez élargir entre Labelle et Rivière-Rouge et qui, dans vos plans, suit le tracé actuel de la route (pensé au siècle dernier) le long de la rivière.

Dans un tel cas, le diésel risquerait de se répandre dans la rivière Rouge et les travaux de décontamination risqueraient d’être compliqués et longs. La route serait totalement fermée, sans option de contournement (il n’y aurait pas de « vieille 117 »). En plus de provoquer un désastre écologique, un tel accident rendrait inaccessible la seule route qui relie l’Abitibi au sud de la province (si l’on se fie à ce qui se passe depuis hier après-midi).

Ce deuxième accident en deux jours (un autre impliquait aussi un camion-citerne) me ramène à des questions que nombre de citoyennes et de citoyens se posent (vous posent) depuis un moment à propos de votre projet d’élargissement de ce tronçon.

Pourquoi avez-vous soutiré les nécessaires travaux d’aménagement de la 117, route nationale majeure, des audiences publiques du BAPE ? Cela n’aurait-il pas permis de trouver un autre tracé pour l’aménagement de la 117 entre Labelle et Rivière-Rouge, moins dommageable sur les plans de l’environnement, du développement régional et de la sécurité routière ?

Ne serait-il pas opportun de revenir sur votre décision et de vous plier à un tel exercice ?

Si vous tenez à votre plan, sans consultation du BAPE, d’élargir la route qui longe de près la rivière, pouvez-vous nous dire ce que vous avez prévu de faire quand de tels accidents se produiront (voies de contournement lors de la fermeture de la route, sécurité des riverains, méthode de décontaminations de la rivière, etc.) ?

J’aimerais vous voir agir avec sagesse, en dehors des promesses d’élection, et tirer une leçon de ce qui se passe aujourd’hui. Après tout, ces travaux d’aménagement devront tenir plus d’un demi-siècle. Et la protection de la rivière comme celle des riverains en valent bien la peine.