Effets collatéraux de la démission de Joëlle Boutin

La démission de la caquiste Joëlle Boutin de son poste de députée de la circonscription de Jean-Talon, dans la capitale nationale, a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Tous les scénarios ont été passés au crible par les journalistes couvrant la politique québécoise. […]

En ce qui a trait aux effets collatéraux de cette démission, on peut citer la facture de quelque 600 000 $ provenant des poches des contribuables qui couvrira les frais d’une élection partielle. Mme Boutin commençant son nouvel emploi en août, les électeurs de Jean-Talon risquent de leur côté de se retrouver orphelins pendant une longue période, puisque le premier ministre a six mois pour fixer la date de l’élection partielle.

Toutefois, là où le bât blesse profondément, c’est eu égard au contrat tacite de quatre ans que la députée s’était engagée à respecter auprès de ses électeurs, sauf pour des raisons de force majeure qui auraient pu l’obliger à quitter ses fonctions. Une fidélité sans reproche envers les électeurs, et ce, pour toute la durée du mandat est exigée d’un député, qui incarne l’essence même de la démocratie, la pierre angulaire où converge la vie quotidienne des électeurs locaux. Le député est la voie de transmission des besoins de la circonscription au Conseil des ministres.

En termes clairs, Joëlle Boutin a opté pour son plan de carrière, faisant fi des responsabilités qu’elle s’était engagée à assumer en devenant députée… Conséquemment, elle devra surmonter une kyrielle d’obstacles si, un jour, elle aspire à réintégrer la vie politique !