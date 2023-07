Un médecin, «please»

Je suis sans médecin de famille depuis bientôt trois ans. Je m’accommode bien des services offerts par le GAP et, même si je suis galvaudé un peu partout dans mon secteur, je reçois de bons services et de bons soins.

Voilà que cette semaine, on m’annonce que l’on a enfin attribué mon dossier à un médecin de famille et qu’un premier rendez-vous téléphonique est prévu dans les prochains jours. Heureux et fier de notre système de santé qui se réorganise et tente l’impossible pour nous confier à nous, les orphelins, un médecin, je me prépare à ce premier contact avec mon dossier bien organisé.

J’ai reçu l’appel du médecin presque à l’heure prévue. Toutefois, la première question que ce docteur m’a posée, après m’avoir demandé mon nom, est s’il était possible que je lui parle en anglais, car il est plus à l’aise dans sa langue maternelle du fait qu’il est originaire de British-Columbia.

J’ai dû lui dire que bien que je sois bilingue, il était hors de question que je lui parle en anglais, au sujet de ma santé, ici au Québec, autrement qu’en utilisant, moi aussi, ma langue maternelle. Il en a conclu immédiatement qu’il ne pourrait pas être mon médecin de famille et qu’il remettrait mon nom dans la liste. Merci et bonsoir, sans plus. Le voilà dégagé de parler français et moi, je suis de retour à mon orphelinat.

J’espère que je ne me retrouverai pas sur la liste noire de Québécois francophones, vivant au Québec et refusant les faveurs de médecins anglophones qui sont tellement plus à l’aise pour nous soigner en anglais. Si j’avais été un anglophone, vivant au Québec, et maltraité entre autres par les politiques linguistiques, j’aurais eu un médecin de famille sur-le-champ.

Surveillez votre santé, si vous en êtes encore capable, sans supervision de votre médecin de famille.