Quel choix pour Lac-Mégantic?

Alors que le cerveau des résidents de Lac-Mégantic s’efforce depuis dix ans à se remodeler, à s’adapter (voir « La population de Lac-Mégantic acculée à un non-choix », Le Devoir, le 19 juillet 2023), les oligarques, avec la complicité du fédéral, s’efforcent, eux, à oublier l’hécatombe résultant de leur incompétence. Je propose à la communauté de Lac-Mégantic, plutôt que de se soumettre au « non-choix » que force le CP, et qui, au nom de l’économie, permet à quelques-uns d’empocher le magot et contraint les citoyens à « regarder passer le train », d’organiser un grand pèlerinage de Québécois, tel le gros love-in que s’est permis jadis le fédéral pour contrer le rêve d’indépendance des Québécois. Il faut mettre un frein à toute cette mauvaise foi afin de rendre aux Méganticois la paix et la sérénité, auxquelles tout humain a droit.

