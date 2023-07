Une culture générale qui fout le camp

À peine sorti de sa première fin de semaine à l’affiche, le film Barbie, dont nous sommes bombardés par la publicité plusieurs fois par jour dans les médias depuis quelques semaines, connaît déjà un immense succès. Même Radio-Canada en fait une de ses nouvelles dans son segment culturel. Production typiquement américaine, avec tout ce que cela suppose de budget, de gnangnan et d’absence totale de contenu, Barbie n’est rien d’autre qu’un super coup de placement de produit qui vise à renflouer le propriétaire de la poupée maintenant âgée de 64 ans.

Pourtant, rien n’y paraît, on dirait une éternelle jeunesse… Botox, liposuccion et chirurgie esthétique doivent faire partie de son quotidien. Le film, dont la poupée et tous les produits dérivés rapportent déjà des millions (des milliards ?) à celui qui l’a créée en 1959, met en scène la blonde américaine bien connue et exploite les thèmes de l’heure tels l’égalité des genres, le féminisme… Stratégie assez simpliste permettant au film d’être associé à l’ouverture aux valeurs du jour [...]. Superficialité, clichés à profusion, scénario vide, tout de ce film en fait un véritable navet. On n’a qu’à regarder les publicités, on en a déjà assez. Aussi est-il plus qu’étonnant de constater combien certains critiques de cinéma encensent ce film. Un peu de sens critique et de profondeur, s’il vous plaît…

Je cours donc de ce pas voir le film Les choses simples au Beaubien, question de me confirmer que certains de mes semblables ont encore une culture.