Quand les VUS aggravent les problèmes de circulation

J’ai lu avec intérêt l’article de Jeanne Corriveau publié le 19 juillet 2023 dans Le Devoir concernant les difficultés de circulation rue Saint-Hubert au nord de l’avenue du Mont-Royal à Montréal. Quiconque circule régulièrement à cet endroit a effectivement eu l’occasion de constater l’étroitesse de la voie et les risques pour la sécurité qui lui sont associés, que ce soit en période estivale ou en temps normal.

Il y a cependant un élément d’explication majeur qui n’est pas mentionné dans l’article de Mme Corriveau et qui mérite d’être souligné : l’étroitesse du passage de la rue Saint-Hubert au nord de Mont-Royal est également attribuable à la présence de véhicules automobiles de plus en plus gros qui se stationnent dans cette rue. Pour l’observateur attentif, la tendance à l’augmentation de la taille des véhicules est nette dans ce secteur depuis cinq ou six ans, voire plus. En d’autres termes, les résidents sont en partie responsables des problèmes de circulation qu’ils déplorent dans leur propre rue, du fait même de leur décision de s’acheter des véhicules surdimensionnés. Les conséquences de la piétonnisation estivale de l’avenue du Mont-Royal ne font que s’ajouter à cette situation et la rendent plus flagrante.