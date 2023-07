Refus de service à une francophone à l’Hôpital général de Montréal

Imaginez la situation suivante : un Américain se présente à l’hôpital pour recevoir des soins de santé, mais le médecin refuse de les lui offrir en anglais. La nouvelle serait diffusée et dénoncée sur toutes les tribunes. Avec raison.

Mais au Québec, c’est malheureusement la réalité inéluctable. Une femme qui venait de subir un viol s’est vu refuser des soins au Montreal General Hospital parce qu’elle osait parler français uniquement. Comme anglophone qui vit dans le West Island, je me trouve souvent seul dans mon entourage à défendre la langue française et la nation québécoise. Malheureusement, défendre ma patrie est devenu en quelque sorte un crime de lèse-majesté. Mais même avec ce genre de polémique survenant régulièrement, de nombreuses personnes persistent à détourner le regard de la piètre situation du français au Québec.

Certains répètent souvent que les Québécois connaissent plus que jamais le français. Il convient donc de noter que 5 % de la population québécoise ne maîtrise malheureusement aucunement le français, soit presque un demi-million de nos concitoyens. C’est comme si 16 millions d’Américains ne pouvaient pas parler l’anglais !

C’est pourquoi les Québécois doivent s’assumer et s’affirmer en tant que nation distincte et ne pas avoir honte lorsqu’elle reçoit l’opprobre et les foudres du Canada anglais ou des États-Unis impérialistes.