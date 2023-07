Démission de Joëlle Boutin

Je comprends l’exaspération de M. Lisée devant la désinvolture de Mme Boutin. Mais le contrat démocratique va un peu plus loin. Par exemple, Éric Caire avait pris un engagement solennel à propos du troisième lien, et il ne l’a pas respecté. Ça aussi, ça alimente le scepticisme des citoyens. La proposition de M. Lisée me semble encourager ce comportement inacceptable. Mais il y a pire avec ces propositions.

Si les règles qu’il propose avaient été en vigueur en 1984 lors du beau risque, les députés démissionnaires du PQ auraient été privés de leurs droits de vote pendant vingt-cinq ans, et Jacques Parizeau n’aurait jamais pu devenir chef du PQ et premier ministre du Québec. Le remède proposé par M. Lisée me semble pire que la maladie !