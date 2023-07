La neutralité informatique

Attribuer le succès des projets de loi C-11 sur le contenu canadien et C-18 sur les nouvelles en ligne à l’indisposition des géants numériques de s’y soumettre ne remet pas en question la neutralité de l’informatique. Sans cette réflexion de fond, cette législation étatique qui vise la pérennité et la diversité artistique et journalistique en ligne ne serait qu’illusoire à plus long terme. Quatre pistes éclairantes…

Dans l’ouvrage Pourquoi la pensée humaine est inégalable, le philosophe Markus Gabriel nous met en garde contre les systèmes d’intelligence artificielle puisqu’ils prônent implicitement les systèmes de valeurs de ceux qui les ont créés sans jamais les dévoiler. Cette éthique adoptée par la Silicon Valley, qui se veut une image de la manière dont nous devrions vivre sous le couvert d’un calcul neutre, est présente dans les banques de données.

Ce genre de programmation est abordé par le philosophe Martin Gibert dans l’essai Faire la morale aux robots. Plutôt que de proposer une nouvelle philosophie pour appréhender le réel comme M. Gabriel, il suggère de remplacer la masculinité hégémonique des grosses compagnies aux start-up « qui combinent le nerd antisocial, mais génial et le mâle alpha arrogant qui prend des risques en investissant son capital ».

En vogue dans les années 1990, le modèle économique de « la croissance avant les profits » revient avec les plateformes allégées, d’après l’essai Capitalisme de plateforme, du spécialiste de l’économie numérique Nick Srnicek. Par exemple, Uber et Airbnb exploitent leurs services avec une faible rentabilité qui sera à terme compensée lorsqu’ils auront acquis une position de monopole. Entre-temps, le fardeau repose sur la main-d’oeuvre précarisée.

Dans l’essai La guerra de las plataformas, l’expert en communication Carlos A. Scolari retrace l’histoire d’innovations du papyrus au métavers afin d’élaborer leur dimension géopolitique. « Si, dans les années 1990, l’optimisme des publications portant sur l’informatique manquait de perspective critique, note-t-il, aujourd’hui, les discours hégémoniques apocalyptiques nous orientent dans le sens contraire. » Chaque prise de position risque d’être vague et réactionnaire.

À lire le texte du professeur Yves Gingras publié le 11 juillet dans Le Devoir, la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle regroupe des initiés à l’encontre de l’État. S’aérer l’esprit serait un début.