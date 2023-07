Exigeons et agissons

Il n’est pas nécessaire de rappeler en détail les événements climatiques que nous vivons en 2023 : verglas, pluies diluviennes et inondations, feux de forêt et smog, chaleurs extrêmes dans l’hémisphère Nord. Et puis, la vie continue comme d’habitude […] et nos gouvernements, la main sur le coeur, nous font encore de belles déclarations touchant le besoin de nous adapter, mais ne changent rien ou si peu à notre organisation sociétale et reportent les échéances.

Et si les médias osaient, dans leurs manchettes et non seulement dans les éditoriaux et les chroniques, faire pression, exiger : « À quand l’arrêt des subventions aux pétrolières ? », « Pour un programme malus-bonus au bénéfice des véhicules automobiles », « Nous exigeons une écofiscalité », « Réduisons la vitesse sur les autoroutes », etc.

Et si nous, comme citoyens, commencions dès aujourd’hui à regarder ce que nous pouvons réduire, oui osons le dire, réduire et changer dans notre quotidien. Et si nous allions voir nos députés, occuper leurs bureaux, exiger des gestes dès 2023 et non en 2030 ou 2040 comme on nous rebat les oreilles ? […]

Nous avons hérité d’une Terre. Qu’allons-nous léguer aux humains qui nous suivront ? Un désert…