Le débordement généralisé

On apprenait récemment que le « lieu d’enfouissement technique » de Champlain — bref, un dépotoir — n’en peut plus ; il va déborder ! Les ordures devront bientôt être transportées dans un autre lieu qui est plus ou moins dans la même situation.

Or, le projet considéré ferait disparaître au moins 25 hectares de végétation et 3 hectares de milieux humides essentiels. Note : […] 25 hectares représentent un carré de 500 mètres de côté, soit une surface environ deux fois celle de l’hippodrome de la ville… Et dans quelques années, on en demandera autant, car chaque année, on prévoit une augmentation de 250 000 tonnes de déchets ! […]

Dans le mensuel Le Monde diplomatique, on pouvait lire récemment que des représentants gouvernementaux de 175 pays, des scientifiques et des organisations non gouvernementales se sont encore réunis à Paris pour la signature d’un traité contraignant les États à « mettre fin à la pollution plastique ». Inutile de dire que l’ambition apparaît quelque peu démesurée, alors que les multinationales du pétrole investissent lourdement pour « optimiser » la production… Donc beaucoup de verbiage stérile…

En effet, aucune mesure sérieuse n’en résulte et rien ne se passe, car on n’agit aucunement sur les causes de cette situation : une société de consommation débridée et un gaspillage ahurissant de ressources pour maximiser les profits de grandes entreprises internationales au moyen de la publicité, au détriment de populations largement inconscientes de la réalité…

En terminant, une mesure parmi d’autres s’impose de toute évidence à court terme : faire disparaître la quasi-totalité des emballages en plastique dans tous les domaines, et adopter l’achat de denrées en vrac, en apportant au magasin ses contenants, sacs en papier, pots et boîtes. Et, en préparant nos repas nous-mêmes, simplement. Mais comment y arrivera-t-on, sur la planète ? Ne pourrions-nous pas au moins donner l’exemple, au profit de nos producteurs locaux ?