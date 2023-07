La petite histoire d’un fauteuil roulant

Festival d’été de Québec, 17 juillet 2023. 17 h. 35 °C sous le soleil. Moi et mon bon ami Jérôme, en fauteuil roulant électrique, attendons l’ouverture du site des Plaines d’Abraham. Impossible de réserver une place dans la zone pour mobilité réduite ; malgré nos appels répétés, la zone est complète. Il nous faut arriver tôt, sans quoi la file « réservée » aux fauteuils roulants et aux poussettes — une ligne de craie sur le pavé — devient inaccessible à cause de la foule qui s’amasse.

18 h. Ouverture du site : Comme nous n’avons plus le luxe d’un accès prioritaire au site — comme c’était le cas par le passé —, il nous faut attendre derrière la lignée de poussettes. Arrivés à l’entrée du site, on nous dépouille de nos précieuses bouteilles d’eau. Une femme fouille attentivement le contenu de nos nombreux sacs. On scanne enfin nos bracelets, puis nous nous dirigeons vers le seul endroit d’où Jérôme peut voir le spectacle : avenue du Cap Diamant. La colline est très escarpée, les spectateurs ne risquent pas de lui obstruer la vue. Faute de rampe, Jérôme est contraint de rester sur la route. Le haut de la colline est déjà bien bondé. Nous demandons gentiment à deux dames dans la cinquantaine si elles accepteraient de rester assises pendant le spectacle pour que Jérôme puisse voir. Elles refusent. Nous trouvons un spot un peu plus loin, derrière une famille qui comprend que rester assis pendant le spectacle est un moindre mal face à une personne qui n’a plus l’usage ni de ses jambes ni de ses bras.

Je passerai la soirée assise en face de Jérôme pour protéger ses jambes fragiles des passants qui tentent de se faufiler. Plusieurs auront tout de même l’audace de nous enjamber. Il nous faudra près d’une heure pour aller aux toilettes (les seules toilettes accessibles sont situées au milieu du site). Je vous laisse imaginer notre sortie à la fin du spectacle, dans une marée de festivaliers à moitié saouls, sur un pavé jonché de cannettes vides.

Malgré les plaintes que nous avons formulées l’année dernière, le Festival d’été de Québec refuse toujours de réinstaurer l’accès prioritaire au site pour les personnes à mobilité réduite.

Le comble de l’insulte : Lors du spectacle d’Imagine Dragons, on nous a obligés à attendre près de 15 minutes après l’ouverture du site pour éviter les « coureurs » qui posent un risque évident pour une personne en fauteuil roulant. Ça s’appelle de la discrimination.