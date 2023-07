Un vaccin pour un siècle!

Quelques années après la Première Guerre mondiale, l’humanité traversait une période difficile de maladies mortelles, telles que la tuberculose (TB). Assez bien, le vaccin Bacille Calmette-Guérin a été introduit en 1921, sauvant beaucoup de gens.

Cependant, son efficacité était limitée, ce qui a fait que de nombreuses personnes continuaient à mourir de la tuberculose […].

Ne serait-ce pas une question d’inégalité et d’iniquité dans le système de santé ? La solidarité de la coopération scientifique mondiale a conduit au développement rapide de vaccins contre la COVID-19 sûrs et hautement efficaces. En un an, 19 vaccins ont été approuvés.

Pour mettre fin à la TB et se préparer aux menaces futures, le premier ministre Trudeau doit participer à la réunion de haut niveau de l’Organisation des Nations unies sur la TB en septembre et s’engager à consacrer chaque année 0,15 % des dépenses globales du Canada en matière de recherche et de développement à la mise au point et à la fourniture de nouveaux outils de prévention, de diagnostic et de traitement de cette maladie infectieuse mortelle.

Ensemble, nous pouvons #MettreFinÀLaTuberculose !