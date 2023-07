S-tressé et CO-VID

J’ai rencontré récemment des profs de cégep et d’université qui enseignent depuis longtemps. Ils m’ont dit qu’au cours de la dernière année, ils avaient trouvé leurs étudiants très stressés et anxieux. Cherchant à déterminer des raisons, ils se demandent si les changements climatiques, l’isolement durant la COVID, les déluges de mauvaises nouvelles reliées à nos systèmes de santé et d’éducation et le contact perpétuel avec leur cellulaire n’ont pas contribué à cela.

D’où mon titre : dans le mot « stressé », si on retire le premier « s », on a « tressé ». Dans le mot « COVID », si on sépare le « co » du « vid », on a le vide. Ne serait-ce pas dans ces deux mots que l’on retrouve les causes profondes du mal de vivre des jeunes ? Mal de vivre à la suite du nombre d’heures passées devant des écrans durant la pandémie sans contacts directs avec les étudiants et les professeurs ; situation qui a créé un vide, une absence de rapports directs, de capacité de s’exprimer et de jouer en groupe.

Ma mère, dans les années 1950, avait un livre de chevet : Le bonheur est en vous, de Marcelle Auclair. Elle nous en lisait des chapitres qui mettaient de l’avant la pensée positive et l’engagement dans la société. Mon père avait, lui, comme livre de chevet, Comment se faire des amis et influencer les gens, de Dale Carnegie, qui donnait les conseils suivants : « Ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas, soyez généreux, reconnaissez vos erreurs, n’essayez pas de toujours gagner dans les discussions », etc. Psychologie de cuisine, direz-vous, mais la recette n’était pas si mauvaise ! Conseils dépassés ? Pas tant que ça ! On pourrait aussi reprendre certains conseils du livre, qui fut un succès, Le choc du futur, d’Alvin Toffler (1970), qui décrivait assez justement le monde d’aujourd’hui et qui disait qu’il faudrait mettre en place des zones où l’on pourrait se reposer, méditer, contempler la nature.

Mais comment transposer ces réflexions dans un contexte de recherche de fortune, de consommation et de compétition, où ces conseils sont ardus à mettre en oeuvre ? Et ce, dans un contexte où l’isolement a prévalu durant deux ans et où se perpétue le travail à la maison. Nous qui avons, au Québec, inventé plusieurs programmes sociaux, nous qui avons plein de projets intéressants qui se développent dans nos communautés, mettons en oeuvre l’intergénérationnel pour travailler ensemble, jeunes et aînés : les jeunes aidant les plus âgés à se familiariser, entre autres, avec les technologies ; et les plus vieux partageant avec eux la sagesse et les bonnes vieillies recettes de la pensée positive.