Les outils de la famille Facebook-Instagram

Le gouvernement américain, avec les outils de la famille Meta-Facebook-Instagram et le lancement récent de Threads, dispose d’une source de renseignements phénoménale dotée de plusieurs IA, utile pour toute la gamme des enquêtes possibles sur les populations inscrites de leur plein gré. Voilà sans doute la raison pour laquelle les institutions régulatrices fédérales ne sont pas intervenues dans la constitution du quasi-monopole numérique que sont devenus les GAFAM, rachetant tous les sites de jeux, les services numériques et les réseaux de socialisation, concurrents et complémentaires.

Plus d’une centaine d’acquisitions pour Meta depuis sa création, en 2005, à Boston. Les autorités de sécurité et de surveillance n’ont qu’une porte arrière à franchir, idéalement munies d’un mandat judiciaire, pour tout connaître sur tous les individus ou presque, de sa population et, pourquoi pas, celles des autres pays tant qu’à faire ? De plus, un rêve : aucun besoin de recueillir les renseignements, toutes ces populations le font par elles-mêmes volontairement, aveuglément et abusivement… Une seule photo vous géolocalise avec vos amis à travers le monde.

Je vous invite à lire les conditions à accepter pour se joindre en avatar à ce merveilleux monde virtuel ; tout ce que vous y déposez sera utilisé par les métacompagnies pour accroître leurs revenus ; nous pouvons d’ailleurs acheter les informations concernant nos avatars voisins, peu importent les raisons… Pour tous ceux qui manquent d’attention, de confiance et de reconnaissance, c’est un jeu gagnant-gagnant !

Les GAFAM vous exploitent et l’État vous surveille… Il ne faut pas se faire d’illusions, la seule manière de décrocher, pour retrouver une certaine tranquillité d’esprit et de respect de sa condition citoyenne et humaine, c’est de décrocher !