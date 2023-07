Par commodité, j’ai choisi la souris. Mais comme j’aurais aimé répondre à cet étudiant en architecture qui nous invitait à réfléchir à notre rapport à la technologie en pianotant avec entrain sur le clavier de ma Smith Corona. Eh oui, retentit quelquefois dans ma piaule la joyeuse mélodie de ma machine à écrire. Le voisinage apprécie-t-il cet inusité « tape, tape, ding, ding » ? Je me qualifie même de virtuose. C’est que j’ai déjà suivi des cours de dactylo. J’ai 58 ans ! Je n’ai jamais oublié mes leçons. A-S-D-F main gauche ! J-K-L-; main droite !

Devant cette merveille en voie d’extinction, je m’évade parfois de la réalité. Je ne suis plus une simple madame Tout-le-Monde qui a comme dada l’écriture de lettres ouvertes. Je deviens… Marguerite Yourcenar ! Première femme admise à l’Académie française, mon bicorne en équilibre précaire sur ma caboche, mon épée pendouillant sur la hanche et les rameaux olive qui s’harmonisent au pers de mon regard myope, me voilà enfin en vedette dans le D Magazine du Devoir…

Sérieusement, je n’ai pas les moyens d’avoir Internet à mon domicile. Par chance, le wifi me tend la main presque partout. De plus, lorsqu’on écrit en virtuel, aucune vilaine éclaboussure de liquide correcteur ne vient souiller le papier. Avec l’informatique, tout est propre, froid comme dans un laboratoire. En prime, l’expérience s’effectue dans un silence de mort…