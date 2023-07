François Legault, le lecteur…

François Legault, c’est maintenant connu, est un bon lecteur. Contrairement à Duplessis, qui se vantait de ne pas lire (mais était-ce vrai ?). Le premier ministre actuel lit, surtout du québécois, évidemment. Il semble en être fier… Il ne paraît pas être le genre à lire du Marcel Proust, se distinguant ainsi du fin lettré qu’est Lucien Bouchard… populisme oblige !

Son dernier commentaire sur un livre de Kevin Lambert le fait entrer en conflit avec celui-ci au sujet de la crise du logement. Une belle empoignade qu’aurait sans doute appréciée Denise Bombardier ! Mais au moins, nous avons un chef politique qui lit autre chose que des bilans de comptable. Il pourrait cependant élargir son spectre de lecture à des livres ayant plus de profondeur, lui permettant ainsi d’élever le débat public au-dessus des jobs à 60 000 $ et plus… Enfin, on verra…