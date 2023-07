Lettre à mon enfant

Chère petite Cacahuète,

Je viens d’apprendre que je suis enceinte de toi et je réalise, depuis quelques semaines, l’ampleur de la réalité qui sera la tienne, qui est la nôtre. Tu te développes tranquillement, dans le confort de mon utérus, alors que des feux de forêt interminables font rage sur notre territoire. Alors que des inondations sans précédent ravagent les champs de nos agriculteurs. Alors qu’on parle de réfugiés climatiques dans notre pays.

Petite Cacahuète, tu vas naître au printemps, en même temps que les fleurs et ma crainte de t’offrir cette réalité. Déjà, dans ton premier caca, il y aura du microplastique. On ne s’en rend même pas compte, tu vas voir. De toute façon, mon lait en sera rempli. Parfois, je me demande ce que j’aurais pu faire de plus. Je composte, j’essaie d’acheter de manière zéro déchet, notre papier de toilette est en tissu. Même ta grand-mère y a adhéré. Mais ce n’est pas suffisant. Il fait de plus en plus chaud. Nos amis le remarquent, les médias en parlent, et l’inaction des gouvernements est aussi palpable que le taux d’humidité dans l’air. « Chaque petit geste compte te diront-ils. Et, collectivement, on continuera d’accepter, sans trop crier, les déversements de produits toxiques dans nos cours d’eau.

Tu vas voir, petite Cacahuète, c’est impressionnant ces phénomènes météorologiques. Le soleil est si beau dans son voile orangé que les gens le prennent en photo pensant à tort qu’ils ne le reverront plus comme ça. La danse que font les éclairs est puissante, et nos petits voisins appellent le tonnerre la musique du ciel. « N’aie pas peur », te diront certains, car « ce genre de cycle est normal ». Non, cette nouvelle réalité n’est pas normale, et je t’invite à te battre. Te battre pour que tu puisses continuer d’entendre chanter les oiseaux. Pour que tu puisses sentir les lilas sans t’inquiéter des particules fines dans l’air. Pour que tu puisses espérer que tes enfants, mes petits-enfants, profiteront pleinement de chaque saison. On va se battre ensemble parce qu’il est trop tard pour attendre quoi que ce soit.

Roxanne Breton

Le 15 juillet 2023