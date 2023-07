J’ai beaucoup d’admiration pour le philosophe français Yves Michaud. Je le considère comme un visionnaire. […] De La crise de l’art contemporain paru en 1997 jusqu’à L’art, c’est bien fini en 2021, Michaud s’est présenté comme un fin observateur et un analyste sans compromis de l’évolution de l’art des dernières décennies. Les trois uniques valeurs de l’art sont aujourd’hui, lit-on dans son dernier ouvrage, la valeur financière (combien ça vaut), la valeur événementielle (combien ça fait venir de gens) et la valeur morale (à quel point c’est édifiant).

La description qu’il fait de l’art moral mérite d’être citée in extenso : « Un nouvel “engagement”, moralisateur, digne de la plus sacrée bondieuserie sulpicienne, redonne du contenu à l’Art. […] Depuis une bonne vingtaine d’années, ce moralisme moralisateur occupe quasiment tout le terrain des expositions, biennales, rencontres à thèmes, festivals, projets de recherche et résidences exotiques. Ce nouvel engagement s’accompagne de dénonciations envers les auteurs, les producteurs, les interprètes voire les spectateurs de “ce qui est immoral”. […] Les oeuvres, en revanche, comme toutes les bondieuseries, sont assez banales. Qu’importe ! La légende fait le sens. Autant d’ailleurs laisser tomber carrément le faire artistique. L’artiste moralisateur se fait alors archiviste, documentaliste, historien, ethnologue, sociologue des luttes. Il n’est plus artiste mais savant ! »

On ne peut rêver plus juste caractérisation de la fresque photographique Les Canadiens noirs (après Cooke), de Deanna Bowen, que le Musée des beaux-arts du Canada vient d’inaugurer. Le Musée s’apprête-t-il à faire entrer l’art moralisateur dans l’histoire de l’art ? Après tout, le réalisme socialiste en fait bien déjà partie.