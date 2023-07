Le grand mensonge

Oubliez la transition, nous allons plutôt nous en remettre au supplice de l’adaptation. C’est bien l’inaction combinée des gouvernements et des grandes entreprises qui nous plonge dans les profondeurs d’un cynisme inédit. À force de se faire raconter des mensonges à répétition, les citoyens et les citoyennes ont cessé d’y croire. Du côté des entreprises responsables des émissions, on continue d’affirmer que nous ne sommes pas prêts pour entreprendre la transition nécessaire et que l’urgence doit attendre, encore et toujours. Du côté des gouvernements, on abuse du double discours et on compose tant bien que mal avec les effets dévastateurs du dérèglement climatique. La facture s’annonce salée alors qu’au fédéral, on subventionne de grands pollueurs (scandale du diesel chez Volkswagen) à grand renfort de milliards d’argent public. Au provincial, MM. Legault et Fitzgibbon planifient une économie verte axée sur la croissance et orchestrée selon une dynamique hautement énergivore.

Dans la plupart des sociétés développées, le citoyen lambda constate l’échec des initiatives individuelles, la tyrannie des petits gestes (recyclage, compostage, sobriété énergétique, simplicité volontaire, consommation locale, etc.) soulève des doutes tout à fait légitimes. Devant l’incertitude et l’insécurité, face à un avenir sombre et menaçant, il est préférable de profiter du moment présent, de consommer, de voyager, de gaspiller, d’exagérer, bref, de se gâter un peu, même à crédit ! Le tourisme est en plein essor (l’aberration du paquebot géant Icon of the Seas !) comme dans une course à notre propre perte. Dans l’angle mort de ce nouvel ordre mondial, nous assistons à une nouvelle forme de croissance, celle des injustices et des inégalités. Ainsi, nous allons affronter la pire crise de notre courte histoire et, pour y faire face, nous optons résolument pour le désordre et le chaos. […]