Bruits de banlieue…

On pourrait croire que les banlieues sont des oasis de paix comparativement aux centres urbains des grandes villes. Au contraire, nos banlieues sont source de bruit constant, ou presque. Il suffit d’essayer d’y lire ou d’y discuter paisiblement par un bel après-midi d’été pour constater toute une cacophonie agressante. Tondeuses à toute heure du jour, sept jours sur sept, souffleuses à feuilles, ponceuses, perceuses à percussion, machines à pression, climatiseurs et bien d’autres outils et accessoires modernes rivalisent dans une compétition de décibels. S’ajoutent la circulation automobile qui fait fi des limites de vitesse en zone résidentielle, des gens qui parlent à tue-tête et, pire encore, ceux qui imposent leurs choix musicaux à tout le voisinage. Il y a aussi les éternels bricoleurs, qui, sept jours par semaine, construisent, rénovent, modifient à grand bruit tout ce qui les entoure… Et que dire des banlieusards « bûcherons » qui débitent leur bois de chauffage dans leur cour. Il est normal que vivre en communauté comporte certains inconvénients et exige une certaine tolérance de la part d’autrui. Mais le problème est que plusieurs croient qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent dans leurs 600 mètres carrés, sans se soucier du voisin, sans un respect minimal de l’autre. Un peu de civisme ferait tant de bien à tous et à toutes.

À voir en vidéo