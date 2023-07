Baie-Saint-Paul, Gatineau, Montréal (Pierrefonds), Sainte-Brigitte-de-Laval et Sherbrooke. Les inondations se suivent et se succèdent. Pourtant, le conseil municipal de Trois-Rivières, dans un vote divisé (7 contre 6), poursuit les démarches pour effectuer le complexe industriel 40-55 qui détruira 12 hectares de milieux humides. Ce genre de construction, qui vise à offrir des revenus fonciers, aura certainement des conséquences économiques sérieuses. Il est vrai que ces dépenses liées aux catastrophes naturelles seront déversées au gouvernement québécois ou encore épongées par les assureurs privés, comme on l’a vu dans les récents événements. Pourtant, dans ce débat, il y a une impression de déjà-vu. Bien sûr ! 1997, épisode 4 de la 4e saison de l’émission Le bus magique intitulé « Contre boues et marais ».

Dans cet épisode, la Ville doit débattre pour décider si elle doit construire un centre d’achat à l’endroit où se trouve le marécage. Les arguments de biodiversité ne font pas le poids, jusqu’à ce qu’un orage éclate, qu’un arbre bloque l’accès de l’eau vers le marécage et que tout à coup, la ville s’inonde. Heureusement, Bille-en-Tête et son bus magique parviennent à sauver la mise.

J’invite les membres du conseil municipal à réécouter ce classique télévisuel en vulgarisation scientifique et à se demander où ils trouveront un bus magique lorsque l’inondation frappera.