Threads ou Twitter?

Choisir entre Threads et Twitter revient à choisir entre deux pièges. Parlant de ces plateformes, des commentateurs ont évoqué l’image classique de Charybde et Scylla. Deux monstres aux appétits insatiables.

Le gouvernement canadien veut forcer Google et Facebook à verser des redevances aux entreprises de presse dont ils relaient les nouvelles. Face à ce projet de loi (C-18), les géants se rebiffent. Ils montrent les muscles, crispés sur leurs mirobolants profits.

À l’origine, Internet devait être un espace libre. Mais certains y ont vu une occasion lucrative. Sous le couvert de services gratuits, ils ont mis en place des machines à siphonner nos vies personnelles. Le plus désolant de l’affaire est que leur pouvoir tient à notre participation. Une plus grande part de responsabilité incombe toutefois aux utilisateurs institutionnels.

Les médias traditionnels continuent d’aiguiller au quotidien l’audience vers ces concurrents qu’ils dénoncent sur certaines tribunes. [...] De même, les gouvernements de tous les ordres concourent au succès de ces traquenards. Récemment, je fus choqué par la présence d’un panneau publicitaire de grand format en plein coeur de ma municipalité. L’administration municipale invitait les citoyens à visiter sa page Facebook, faisant ainsi la promotion de l’entreprise de Mark Zuckerberg, avec l’argent de nos taxes.

Dans son article « Un Internet sans Google ni Facebook » (Le Devoir, 8 juillet), Alain McKenna souligne qu’il est possible de fausser compagnie à ces matamores. Le chroniqueur énumère quelques options de rechange existantes, navigateurs, moteurs de recherche et autres, mais ne s’avance pas sur un éventuel nouveau paradigme.

Je vois pour ma part deux pistes de solution. D’abord, avec une aide gouvernementale suffisante, une coalition de médias traditionnels et d’organismes sans but lucratif pourrait développer une offre de médias vraiment sociaux sur le Web. Ensuite, puisque le réseau des réseaux est un bien collectif, les profits réalisés au moyen de l’exploitation de cette ressource devraient revenir à l’État. Les entreprises comme Alphabet et Meta auraient alors à négocier pour obtenir des redevances correspondant à leur contribution.