À l’école, c’est plus compliqué. Apprivoiser un nouvel ami est un travail qui relève de l’équilibriste et de la fine diplomatie, qui se construit tranquillement, sur des semaines, voire des mois. […]

Mais l’été, en vacances, c’est différent. Sur les terrains de camping, dans les parcs, sur les plages, il suffit de jouer au ballon, de se lancer la balle ou le frisbee, et l’affaire est scellée : on n’est pas juste de nouveaux potes, on est les meilleurs potes. C’est un peu ça, la magie de l’été. […]

Et lorsqu’on fait telle activité qui, autrement, s’avérerait chiante à souhait, eh bien avec les nouveaux potes, on peut la faire et la faire encore et on ne voudrait plus que ça se termine : on rit, on glousse, on fait les bouffons. Il y a même une véritable bienveillance qui s’installe et je ne parle pas de celle qui est galvaudée par les adultes. On s’entraide. On s’inclut. On se relève. Et on recommence. […]

On goûte que le meilleur avec les amis solaires. Une espèce de bulle, une bulle de gomme balloune sucrée et bien collante. Les amis d’été, c’est peut-être ça, finalement. Ce sont les premières chiquées de gomme balloune quand elle est encore bien souple et éclatante de saveur. En vacances, on n’a pas le temps de la laisser devenir rigide et fade (il y aura les amis d’école pour ça). On garde que le meilleur ; le meilleur et ces rares photos avec des visages pleins de grimaces, visages dont on oubliera bientôt les noms, mais dont les souvenirs vont coller encore longtemps.