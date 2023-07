L’OTAN, un piège

Le général de Gaulle ne s’était pas retiré de l’OTAN pour rien en 1966. Ce grand homme était bien conscient du piège que constitue cette organisation. Il voyait bien que cela constituait simplement une autre façon pour les Étasuniens d’élargir leur hégémonie sur le monde et une occasion en or de vendre encore plus d’armes. Voyez juste la pression que le Canada subit pour consacrer 2 % de son PIB à son armée. C’est facile à dire pour les États-Unis, qui priorisent tant leur armée, mais ça se fait aussi au détriment des services sociaux. Ici, on préfère se payer l’assurance maladie universelle, entre autres choses ! […]

Actuellement, sur fond de guerre en Ukraine, l’OTAN est la vedette de l’heure, alors que Macron, le président français, la déclarait en état de mort cérébrale en 2019. On pense désormais l’élargir à la Suède et ensuite, après la guerre, à l’Ukraine, dans un processus accéléré et avec une baisse des exigences. Mais a-t-on conscience du danger que cela représente pour la paix mondiale ? Le fameux article 5 précise qu’un État attaqué rend de facto tous les autres membres attaqués aussi directement et donc solidaires et devant courir à sa défense. N’est-ce pas une folie ? Souhaitons-nous, sans réel débat, tomber automatiquement en guerre mondiale contre la Russie ou la Chine ? Pour l’instant, on se contente de donner des armes à l’Ukraine, mais demain ?

Je suis persuadé qu’il faut, au contraire, négocier avec la Russie et faire cesser cette folie guerrière. N’oublions pas que Poutine est un fou disposant de l’arme atomique. Le démantèlement de l’OTAN doit plutôt être offert en échange de la paix. Comme on avait promis de le faire après la fin du Pacte de Varsovie. Ce n’est pas agréable, mais Poutine, aussi exécrable soit-il, doit pouvoir reculer sans perdre la face. Il doit avoir la possibilité de se retirer et de faire cesser les combats avec une victoire à ses yeux. C’est une attitude cynique ? Bien entendu, mais n’est-ce pas ça, la diplomatie internationale ? On discute bien avec la Chine, l’Arabie saoudite et combien d’autres dictatures ! Le sort des Ouïgours est-il plus enviable que celui des Ukrainiens ? Pourtant, on laisse bien faire son génocide à la Chine ! Pourquoi un sort différent entre les deux peuples ? […]

Et ce dont les États-Unis évitent de nous parler, c’est bien entendu de leur propre situation. Ceux-ci sont dirigés par un octogénaire presque cacochyme, mais qu’arriverait-il en 2024 si Trump revenait au pouvoir ? Cesserait-il toute aide à l’Ukraine pour rester neutre face à son ami Poutine qui, alors, l’emporterait facilement ? Bref, il faut démanteler l’OTAN plutôt que l’étendre pour la sécurité du monde. Ne soyons pas naïfs devant l’hypocrisie actuelle tout en restant solidaires de l’Ukraine ! Pendant ce temps, des enfants meurent et le temps nous est compté !