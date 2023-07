Traductions anglaises

Très régulièrement et de plus en plus, on trouve dans les articles des périodiques écrits la traduction anglaise juxtaposée à une expression française.

Il semble que les auteurs éprouvent le besoin de faire suivre « vagabondage de l’esprit » de « mind wandering » , « y ayant droit » d’« entitled », pour ne citer que ces quelques exemples. Je suis certain qu’il vous en vient plein d’autres en tête.

Pourtant, il me semble que ces « précisions » sont tout à fait inutiles. C’est à croire qu’il serait trop difficile de comprendre par soi-même la signification de mots ou d’expressions rencontrés dans un document en anglais, à moins d’avoir déjà vu la version équivalente dans un texte français. Pour cela, les dictionnaires existent.

Tant qu’à y être, pourquoi ne pas aussi mettre « give birth » entre parenthèses pour « enfanter » ou « be on the cutting edge of » pour « être à la fine pointe de » ? Les dictionnaires existent encore, quand même ! Quelquefois, même, on ne voit qu’en anglais un terme qui existe déjà en français, tel que « claim » pour « concession minière » (ou « titre d’exploration »), « weekend » pour « fin de semaine ».

N’y a-t-il pas, dans notre quotidien, suffisamment de « DoorDash », de « Goodfood » et de « HelloFresh » ?