Louis Gauthier, un grand pessimiste

Souvenir de mon ami Louis Gauthier. Janvier 1973, je lance mon premier roman au centre-ville de Montréal, c’est Louis qui me publie dans sa Collection de l’ange et de la bouteille de ketchup, collection que lui a offerte Pierre Tisseyre, p.-d.g. du Cercle du livre de France (aujourd’hui Les Éditions Pierre Tisseyre). Louis vient de publier chez Tisseyre son merveilleux roman Anna, c’est un honneur et un cadeau inattendu qu’il me fait en m’acceptant dans sa petite collection. La littérature au Québec est en pleine effervescence et Louis compte bien faire quelques croche-pattes aux canons littéraires de l’époque et s’amuser comme toujours. Notre amitié naît de là, il publiera mes trois premiers romans.

Comment parler de mon ami Louis ? Un écrivain unique et exigeant, très discret, un grand pessimiste joyeux, un homme grave (il vient de la philosophie, il a fait ses études à l’Université de Montréal), mais les mots qui sortent de sa bouche et de sa plume sont des saillies de lumière jetées contre le noir, s’envolent légers dans l’immensité obscure de notre époque et nous rejoignent, se marient à une musique rieuse d’un humour stupéfiant. Il était un écrivain exigeant, d’un génie unique. Louis ciselait ses romans, de petits romans qui claquaient de vérité, ruisselaient d’humour, écrits sur la corde raide, dans une sorte de dérision profonde de lui-même, mais qui résonnaient comme des appels intérieurs, instinctifs et très précis, de petits romans écrits au scalpel. Car, à vrai dire, c’est toujours rafraîchissant de lire les romans de Louis, son humour, qui était sa marque de fabrique, était divin. Tous ses livres font du bien, ils sont bienveillants, comme sa personne même, et ils n’ont pas pris une ride, il suffit d’en lire, ils sont merveilleux !