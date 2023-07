La guerre, la guerre

Pas une raison pour se faire mal, a-t-on déjà entendu dire. Malheureusement, ce n’est pas tout à fait vrai. Et la guerre, avec toutes ses cruautés, fait partie du quotidien des humains depuis la nuit des temps. Quelques lueurs de civilité avaient cependant fait jour : sans que la guerre devienne régulée comme un sport, des conventions allaient toutefois permettre de dompter quelque peu la violence des agressions. Évidemment, le respect de ces conventions est laissé au bon vouloir de chacun. Quand les États-Unis veulent fournir à l’Ukraine des bombes à fragmentation, ils jettent par-dessus bord ce soupçon d’humanité qui restait dans la conduite de la guerre. On pourrait alors paraphraser le Donald Trump des manifestations de Charlottesville : il y a du « mauvais monde » des deux côtés !

Oui, cette guerre barbare doit finir et il y a sûrement d’autres moyens plus acceptables de bouter hors d’Ukraine une bande de truands et leurs commandants d’opérette.