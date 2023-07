Pourquoi la gauche ne progresse pas

La principale raison pour laquelle la gauche actuelle plafonne aussi bien au Québec qu’en France, ou ailleurs en Europe, tel, ici, un Québec solidaire qui semble incapable de progresser pour livrer sa marchandise politique, est qu’elle est incompétente pour répondre adéquatement aux questions économiques qui font le monde tel qu’il est, nous obligeant tout un chacun à participer, notamment par l’éducation et par le travail. Elle s’épand dans une gauche sociale, dénonciatrice d’injustices, d’inégalités entre les citoyens, les genres, les cultures et autres sous-groupes au choix, en prétendant être le meilleur docteur pour soigner leurs difficultés et malheurs.

De grands idéaux philosophico-politiques, l’égalité, la chance et la gloire pour tous, la liberté et la justice absolue, restent inatteignables et insuffisants pour refaire le monde. Cette gauche sociale a pris la place de la gauche économique qui entendait remettre en question et réguler les excès du capitalisme, où ce que l’on nomme libre marché ne l’est pas, en réalité : propension aux monopoles, cartels et contrôles des prix, accumulation exclusive du capital par les pouvoirs politique et médiatique, exploitation abusive de ressources, dévastation écologique, évitement fiscal, manquement aux droits des travailleurs, ingérence étrangère et rejet de l’autorité de l’État sur le secteur économique sont autant de facteurs négatifs qu’il faut apprendre à contrôler et à brider pour améliorer notre société et notre bien commun.

La gauche ne peut faire abstraction du fait économique. Peut-être qu’elle attend une révolution du capitalisme, mais cela n’adviendra pas dans notre société occidentale. De plus, son combat social, multiculturel, dénonciateur et égalitaire fait non seulement l’impasse sur la critique économique, mais aussi sur une bonne gestion politique par l’État de ces excès du capitalisme actuel. Occupée en d’autres champs médiatiques, étant incapable d’établir un programme de critiques et de réformes économiques approprié pour les contenir, elle permet plutôt à ceux-ci de continuer à prospérer. De meilleures conditions de vie pour tous les citoyens sont ici en jeu, peu importe qui sont ces derniers.