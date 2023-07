À quand le discours unificateur?

La France, même avant la mort de Nahel, avait déjà vécu plusieurs mois de manifestations souvent violentes, contre les réformes liées à la retraite, mais aussi contre le gouvernement d’une façon plus générale.

Le nombre annuel d’immigrants par habitant en France est presque un tiers de celui du Canada. Le manque d’unité n’est pas causé par une religion. Par contre, si on vous dit que vous n’êtes pas respectueux des traditions d’un pays parce que vous pratiquez votre religion en portant une kippa, un voile ou autre, cela pourrait mener les gens à comprendre qu’ils ne sont pas considérés comme citoyens à part entière.

Je suis juif et j’ai vécu au Kenya et au Moyen-Orient. Les résidents m’ont accueilli en m’invitant chez eux et en devenant mes amis. L’unité ne se fait pas par les lois, mais surtout par le respect, la vie sociale et l’amitié.