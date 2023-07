Hommage au Dr Stanley Vollant

J’étais sur le haut de la falaise de la douleur qui implore le salut de la mort. Un homme de cette terre, un homme issu de ces peuples qu’on a voulu effacer, qu’on a civilisés, catholicisés, m’a pris en main, moi, un descendant de ceux qui regardaient de haut sans comprendre.

Cet homme, Stanley Vollant, est descendu pour et avec moi dans l’arène de la souffrance pour combattre le monstre qui m’assaillait. Le combat fut ardu, plusieurs heures à couper, cautériser, enlever, désinfecter, devant ce corps ouvert […].

À mon réveil, son camp était monté, il avait l’habitude des longues marches qui mènent à la guérison des corps et des âmes. Appelé à bien des guérisons, il mène bien des combats de front. Il prend soin, il prend soin peut-être en mémoire du soin que ses grands-parents ont pris de lui. Il prend soin de l’étranger, il prend soin du souffrant, il prend soin de son peuple, il prend soin des jeunes.

Je baisse bien bas mon chapeau devant la spiritualité vivante de cet homme, devant l’humour qui le caractérise si bien, ainsi que les siens. L’esprit habite cet homme, un esprit qui vient de l’histoire racontée de génération en génération, quand le fil n’est pas coupé par l’étranger. Un esprit qui vient de la forêt, puisque tout ce qui s’y trouve enseigne la vie et sa valeur.

Ce mot se veut un hommage et un merci, à un homme qui reste lui-même dans une société qui tend à « bulldozer » les différences. […] Monsieur Vollant, vous êtes un grand représentant de cette humanité […]. Merci à vous et merci aux vôtres qui peuvent éclairer nos erreurs passées pour nous permettre d’entendre et d’intégrer la richesse de nos différences. L’humanité peut espérer encore, car il y a des hommes de votre trempe, si imparfaits et si humains, avec en eux le coeur d’une nation qui apporte sa contribution à la construction d’un monde plus harmonieux qui, je l’espère, n’essaiera plus jamais d’éteindre les différences, quelles qu’elles soient. […]