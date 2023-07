Ma dose de pessimisme

Si Xavier Dolan, à titre de célébrité, ne peut donner une opinion qui se veut dans les clous de la rectitude politique sur la crise climatique sans se faire vouer aux gémonies, moi, à titre de citoyen lambda, si.

François Legault, s’il vous raconte que notre salut, face à la crise climatique, passe par l’électrification des transports, n’en croyez rien, il veut vous faire avaler une couleuvre. Un Hummer à essence remplacé par un Hummer électrique, c’est peut-être charmant, mais ça ne pèsera pas lourd dans le tableau des mesures à prendre pour lutter contre les GES. Legault, selon moi, cherche à conserver sa clientèle électorale accro aux véhicules énergivores. Rien de moins. Ce premier ministre populiste sait trop bien de quoi est, aujourd’hui, composé le parc automobile de sa province.

Il n’y a pas de salut possible pour le genre humain, tant que près de 35 % de la production de GES proviendra inéluctablement de la Chine, de l’Inde et des États-Unis réunis, pendant que les Québécois, bien que modèles sans équivalent du consommateur étourdi, en produisent seulement 2 %. Mais, les GES, faut-il le rappeler, ne connaissent pas de frontière.

Les politiques assujettis au grand capital, qui ont ignoré, au cours des dernières décennies, les imprécations toujours plus menaçantes du GIEC, ont trop longtemps mangé dans la main des puissants de ce monde et partagé le même lit que l’industrie fossile. Sur ce point, le Canada a été et demeure exemplaire. À mon avis, les politiques sont sans solution réaliste à la mesure du mégadéfi posé par la crise climatique. Résultat tangible, ils sont condamnés à éteindre les feux, au sens propre comme au sens figuré, abandonnant à elles-mêmes les populations les moins nanties. Bienvenues, les inégalités sociales de plus en plus grandissantes.

[…] À ce rythme, nos enfants et les générations futures vont se retrouver comme sur Le radeau de la méduse : inondations, sécheresses, feux de forêt, fonte des glaciers et du pergélisol, canicules, déplacements massifs des populations pour l’eau potable, pour n’en nommer que quelques-unes. […]