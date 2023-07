L’IA au service des dictateurs

J’ai lu avec intérêt l’éditorial de Brian Myles sur l’intelligence artificielle (IA) publié le vendredi 30 juin. Je suis tout à fait d’accord avec ce passage : « Au préalable, les nations démocratiques devront définir, à l’échelle intérieure et internationale, les facteurs de risque et la feuille de route qui permettront que les outils d’IA soient déployés dans le respect de leurs valeurs et principes, et qu’ils soient soumis à un mécanisme de validation faisant l’équilibre entre la protection de la dignité humaine et l’innovation. »

J’espère qu’elles réussiront. Mais il en ira tout autrement dans les régimes dictatoriaux, qui tireront profit de l’IA pour consolider leur pouvoir, déstabiliser et peut-être même vaincre les démocraties.

J’ai lu en fin de semaine une critique fort intéressante d’un essai de Raphaël Glucksmann intitulé La grande confrontation. Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties. L’auteur y avance que le régime russe est convaincu que « l’expansion du chaos à l’extérieur permet de remédier aux tensions intérieures ». La majeure partie des images en provenance de l’Occident qui sont montrées dans les télévisions contrôlées par des régimes dictatoriaux sont négatives, ce n’est pas pour rien (elles sont bien servies ces temps-ci avec les émeutes en France). En Chine, il a fallu des images de la Coupe du Monde de soccer au Qatar pour que les Chinois comprennent qu’ils se faisaient emberlificoter avec les mesures sanitaires prises pour contrer la COVID-19.

Les dictatures se refusent à utiliser l’arme atomique contre les démocraties parce que ce serait suicidaire pour elles (malgré des représailles certaines, peut-être seul l’Iran fanatique lancerait malgré tout une bombe atomique sur Israël s’il le pouvait). Mais dans quelques années, l’IA sera peut-être l’arme idéale qu’elles espéraient pour en venir à bout. Vous pouvez faire confiance à tous les régimes qui font peu de cas des droits de la personne pour se mettre sur les rangs.