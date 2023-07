Le ministère des Transports du Canada coupable

Ainsi donc, malgré toutes ces enquêtes et ces procès, on n’a pas vraiment trouvé qui sont les véritables responsables du désastre ferroviaire survenu à Mégantic. Alors, si on faisait une comparaison ?

Qu’arriverait-il, pensez-vous, à un livreur de mazout assez irresponsable pour laisser son camion en marche, non fermé à clé, en haut d’une côte, chargé de huit tonnes de pétrole, pour aller dormir huit kilomètres plus loin ? S’il survenait un désastre, il serait sûrement condamné pour négligence criminelle. C’est exactement ce que le conducteur du train a fait avec un train de 8000 tonnes de pétrole. Pourquoi a-t-il fait une telle chose ? Parce qu’il n’avait pas le choix.

En effet, ses patrons avaient obtenu du ministère des Transports du Canada d’opérer ainsi selon le sacro-saint principe de l’autorégulation. Ça sert à quoi de payer des impôts et des inspecteurs et d’avoir, avec le temps, rédigé toute une bibliothèque de réglementations qui demeurent dans l’oubli ? En donnant cette permission d’opérer, on aurait pu au moins exiger l’installation d’un de ces petits dérailleurs à 1000 dollars que l’on retourne sur un rail, avec un cadenas, pour s’assurer d’un minimum de sécurité. Mais non, comme toujours, nos pontifes du fédéral n’ont ni l’habitude ni le besoin d’un minimum de réflexion qu’apporte normalement le sens des responsabilités.

En ce qui concerne ce projet de contournement de la ville de Lac-Mégantic, il s’agit là d’une solution qui ne réglera en rien le problème des centaines d’autres villes qui se sont tout naturellement développées à partir de leur gare. On pourrait le regretter le jour où le voyage par train de passagers reprendra.