Le courage de la nuance de Denise Bombardier

Depuis le décès de Denise Bombardier, on a beaucoup parlé de son courage. En particulier celui d’avoir dénoncé les actes pédophiles de Gabriel Matzneff sur le plateau d’Apostrophes. Et le courage d’avoir tenu tête à un milieu qui croyait encore que la littérature justifiait tout, et d’avoir accepté d’être ostracisée et même menacée pour cela.

On rappelle aussi que Mme Bombardier avait le courage de ses opinions. Elle ne craignait pas de dire ce qu’elle pensait, peu importe les conséquences. L’intégrité et la fermeté des convictions étaient des valeurs suprêmes pour elle. On a aussi souvent dit comment la recherche d’un consensus à tout prix et la peur de la « chicane », si répandues selon elle chez les Québécois, lui répugnaient.

Dans son texte du 7 juillet, Patrick Moreau vante la capacité de Denise Bombardier d’aller à contre-courant des idées dominantes, malgré les coups et le mépris, fût-ce même contre ses propres intérêts. C’est le lot, dit-il, de ceux qui font passer l’accord avec leur conscience avant toute autre considération.

Mais cette détermination amenait Mme Bombardier à soutenir certaines idées sans toujours s’embarrasser des nuances nécessaires ni toujours réfléchir à l’impact de ces idées. Francis Dupuis-Déri rappelle que la thèse selon laquelle le féminisme a provoqué un terrible désarroi chez les hommes a été récupérée par les masculinistes. De plus, l’affirmation de Denise Bombardier que le wokisme constituerait une menace existentielle pour un Québec en plein déclin fait l’impasse sur les avancées sociales permises par cette nouvelle gauche, comme une plus grande tolérance envers les personnes traditionnellement marginalisées.

Cela dit, il est tout à fait légitime de réfléchir aux dérives possibles d’un féminisme ou de la nouvelle gauche et de vouloir y débusquer de possibles tendances idéologiques. Mais il faut en même temps chercher à s’opposer aux biais et aux limites de ses propres convictions et pas seulement à celles des autres. Ce travail de nuance demande parfois autant de courage, sinon plus, que de tenir à ses idées jusqu’au bout…