On inaugurait cette semaine la phase trois de la promenade Samuel-de-Champlain. Force est de constater que le tout est très joli, sera utilisé principalement par les gens de Sillery et fera de très belles photos pour les touristes de passage.

Qu’on me comprenne bien, je n’ai rien contre cela, mais une question demeure : est-ce que la beauté est réservée à certains privilégiés ? Et puisque gouverner, c’est choisir, on voit de façon évidente avec quels citoyens la beauté s’acoquine !

Les gens du quartier Maizerets et de Beauport n’ont toujours pas accès au fleuve. Ils ont eu droit à des investissements dans un incinérateur et un centre de biométhanisation pendant qu’ailleurs, on construisait un miroir d’eau et plantait des arbres.

Au sujet des arbres, il en manque cruellement dans les quartiers centraux. Avec leur indice de canopée deux à trois fois inférieur, on devine bien où l’on devrait en planter davantage et quels citoyens souffrent le plus de la chaleur.

Il est donc pressant que l’on démocratise la beauté et l’accès à la nature. Je propose donc que les gouvernements municipal et provincial s’assurent que les millions investis sont répartis équitablement sur le territoire et qu’ils servent à relier entre eux les différents parcs municipaux en facilitant le transport actif et en verdissant le tout.

Imaginez des rues partagées sur lesquelles on ajouterait des arbres en saillie. Un milieu de vie planifié, retissé, dans lequel il ferait bon vivre. De la nature, de la beauté pour tous ! À deux pas de chez vous.