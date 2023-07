La paille dans l’oeil de l’autre…

Le premier ministre fédéral ne pouvait pas rater une occasion de s’immiscer dans les compétences des provinces. Lors d’un discours prononcé le 5 juillet au congrès du Conseil international des infirmières, il n’a pas hésité à se mêler des conditions de travail des infirmières. Il a lancé coup sur coup que « les beaux compliments ne paient pas le loyer », qu’il faut « énormément de dévouement pour enchaîner des quarts de travail souvent de plus de 12 heures » et d’autres évidences, le tout parsemé de ses sourires habituels. Cependant, pas un mot sur son refus répété de ramener les transferts fédéraux en santé à un seuil viable pour les provinces.

On recevrait avec considération les propos du premier ministre si sa gestion était exemplaire à l’intérieur des compétences fédérales. Hélas, les faits vont dans le sens inverse. Incapacité à régler les problèmes du système de paie Phoenix, retards invraisemblables dans le programme de construction navale, délais d’attente honteux en matière d’immigration, négligence crasse dans la protection des rives du Saint-Laurent contre l’érosion, entre autres. Certains diront, pour atténuer sa faute, que ce sont des problèmes complexes.

Alors, prenons un problème peu complexe. Amtrak, le Via Rail américain, a suspendu le 23 juin son service de trains de passagers entre Montréal et New York. Selon le réseau de télévision américain NBC, le Canadien National a restreint à 16 km/h la vitesse des trains entre Saint-Lambert, près de Montréal, et le poste-frontière de Rouses Point. Depuis, il faut 4 heures 30 minutes pour franchir les 73 kilomètres qui séparent les deux points. Et la restriction est fondée sur la chaleur. Vous avez bien lu, la chaleur ! Les rails sont dans un si mauvais état que la chaleur pourrait les faire se rompre sous le poids d’un train roulant à une vitesse normale. Nos amis américains sont déconcertés et soulignent que le problème est au nord de la frontière.

Devinez qui a compétence sur cette voie ferrée ! Il faudrait inviter notre cher premier ministre à un congrès sur les transports pour qu’il explique comment son gouvernement s’y prend pour négliger à ce point la simple surveillance de l’état d’une voie ferrée transfrontalière. Dix ans après la tragédie de Lac-Mégantic, le Québec est à nouveau ramené au tiers-monde en matière ferroviaire, avec, bien entendu, les compliments de Transports Canada et de Justin Trudeau. Si les beaux compliments ne paient pas le loyer, les beaux sourires ne font pas rouler les trains.