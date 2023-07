L’IA investit Bild

Le remplacement de 200 employés par l’IA au quotidien Bild, à Berlin, est une importante brèche pour les ressources humaines dans le merveilleux monde de la communication, ici du journalisme professionnel. Baisse généralisée du lectorat papier, revenus publicitaires, notamment de l’État, refilés aux plateformes numériques, inflation généralisée, notamment des prix de l’énergie, du papier et de la distribution ont amené le quotidien populaire de centre droit à cette évolution forcée vers l’IA. Des éditions régionales seront fermées. […] La survie du journalisme d’information, dans ce contexte inflationniste et numérique, tient-elle aux nouvelles ressources de l’intelligence artificielle y remplaçant allègrement l’intelligence et le travail humains, dans un apparent laisser-faire économique, culturel et politique ?

