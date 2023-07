Violence au primaire

À n’en pas douter, le monde de l’éducation est malmené par les temps qui courent. [...]

On apprend que, selon des données de la CNESST, une tendance vers des actes de violence envers les enseignants dès le primaire tend à augmenter de plus en plus. C’est le cas de Nathalie (nom fictif), qui a été mordue et frappée au visage par un enfant de sa classe qui avait lancé des chaises à deux reprises, dont une fois vers une technicienne en éducation spécialisée.

Dans cette foulée, les agressions physiques contre le personnel en milieu scolaire sont en progression constante depuis une dizaine d’années. La situation s’est toutefois dégradée depuis la pandémie. Alors que la CNESST recensait 357 lésions professionnelles pour violence physique en 2019, ce nombre est passé à 507 en 2021 et à 564 en 2022.

Mais quelles sont les causes de ces comportements violents ? Loin de moi l’idée de

jeter le blâme sur le milieu

familial dans son ensemble. Toutefois, il m’apparaît possible que le jeune soit exposé à des scènes de violence en milieu familial, et qu’il les reproduise en milieu scolaire. De plus, les jeux vidéo sont truffés de scènes de violence.

Nathalie en est à sa première année d’expérience en tant qu’enseignante et elle envisage sérieusement de quitter la profession, alléguant qu’elle « aurait souhaité continuer, mais qu’elle n’est pas capable de faire ce qu’elle aime, soit d’enseigner ».