Denise Bombardier qui chante Non, je ne regrette rien, de Piaf ! L’ai-je rêvé, ou est-ce que nous l’avons vraiment vue le faire en descendant l’escalier à une prestigieuse émission de variétés après avoir vécu une passion amoureuse avec un de nos très grands hommes politiques, aussi fougueux et authentique qu’elle, si cela se peut ? Je l’ai vue, c’est certain, la redoutable Madame B., danser sur la table à café lors d’une joyeuse soirée entre amis journalistes réputés très sérieux — en ce 4 juillet 2023, elle vient de retrouver la plupart d’entre eux, pour tuer le temps ils pourraient sans peine rebâtir Radio-Canada de A à Z. L’audace brillante et efficace de cette femme qui avait l’âge de mes soeurs aînées m’a toujours fascinée, les révélations intimes sur son enfance à l’eau bénite, ses amours, ses amitiés, ses inimitiés, sa capacité de faire face à l’adversité, voire de la provoquer, sa façon sans repentir de s’affirmer femme dans un monde empoussiéré de jésuitisme, sa fantastique maîtrise du quatrième pouvoir. Malgré ses propos souvent opiniâtres à l’excès, c’est certain, comment ignorer une plume aussi directe, une langue aussi impeccable ? Dans le clan serré, pour ne pas dire la communauté secrète des femmes fortes du Québec, Denise Bombardier était certes un phénomène, une pointure unique taillée par nul autre qu’elle-même. En cela, elle nous laisse un défi qui peut être perçu comme un héritage. Merci, Madame B. !

