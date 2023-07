Denise, un astre

Denise Bombardier, morte ? On croit d’abord à un canular. Qu’est-ce qu’elle a fait encore ? Puis la nouvelle se répand comme une traînée de poudre… Denise la guerrière, Denise qui bombarde, Denise qui dégaine plus vite que son ombre (et qui aime ça !) nous aura secoués et choqués jusqu’à son dernier souffle. On la disait « solaire », je crois même qu’elle était un astre. Au lendemain d’un autre départ dans l’allée des étoiles, celui du critique de cinéma Marc-André Lussier, c’est un peu notre ciel à tous qui s’éteint depuis hier…

