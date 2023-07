Oui, il faut relire Gabrielle Roy

Bien que Gabrielle Roy ait refusé de s’engager activement, son oeuvre a néanmoins réussi à susciter une prise de conscience indirecte.

J’ai eu la chance de lire Bonheur d’occasion dans le cadre de mes cours de français au secondaire, ce qui m’a permis de découvrir la dure réalité des familles nombreuses opprimées par le clergé, l’exploitation et le chômage. Cette histoire présente de nombreux parallèles avec celle vécue par ma mère, qui est née septième d’une fratrie de douze enfants. C’est une vie de misère dont la majorité des francophones du Québec a heureusement réussi à se libérer. Ma mère, âgée de 78 ans, peut toujours témoigner de cette époque.

Je me sens proche de cette réalité à peine une génération plus tard et je crois que les stigmates de la misère planent toujours un peu sur notre société, nos personnalités et nos aspirations. C’est pourquoi il est important de souhaiter que l’oeuvre de Gabrielle Roy continue d’être étudiée à l’école.