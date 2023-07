Le fédéralisme indépassable

À moins qu’il suive le rythme que veut lui imposer le Canada en matière d’immigration, le Québec verra inexorablement son poids politique diminuer au sein de la fédération, parallèlement à la diminution de son poids démographique. L’affaire semble entendue. Selon le professeur Benoît Pelletier, cité dans Le Monde (« Au Canada, pays de l’“immigration heureuse”, le Québec fait exception »), « la perte d’influence du Québec signe le déclin du français sur le continent nord-américain, c’est donc, à terme, une menace pour l’existence même de notre société francophone distincte ». On peut difficilement le contredire sur ce point.

Et le Québec peut-il résister ? Reprenons une autre citation du professeur Pelletier, tirée de la même source : « Le bassin potentiel de migrants francophones étant infiniment plus réduit que celui des anglophones, je ne vois pas comment le Québec pourrait se protéger de cette trajectoire inexorable qui conduit à notre lent effacement. » Trente-quatre mots ont suffi à M. Pelletier pour exprimer le point de vue des fédéralistes québécois : la souveraineté ne sera jamais envisageable, quelles que soient les circonstances, le fédéralisme est indépassable. Et s’il mène à notre effacement, alors soit. Impossible de s’extirper de ce cadre de pensée. Comme tous les fédéralistes, M. Pelletier ne voit pas comment…