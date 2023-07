La spéculation économique

Notre population, on le constate plus que jamais dans cette période de crise inflationniste, demande en priorité du logement abordable ainsi que des denrées de base à prix adéquat pour se nourrir correctement et ainsi conserver de bonnes conditions de vie.

Aucune société, surtout riche comme la nôtre, ne peut se priver de nourrir ni de loger ses citoyens adéquatement, et cela, sans en profiter abusivement, car il s’agit ici de conditions de survie essentielle au genre humain, des besoins de base que tout État doit veiller à satisfaire. On se demande comment nous en sommes arrivés dans notre société nord-américaine, spécifiquement au Canada et au Québec, à spéculer ainsi sur la faim de la population et son besoin d’avoir un toit pour se loger.

Une spéculation financière qui reçoit trop souvent les éloges de la sphère politique, dont la Coalition avenir Québec, et qui reste le fait de la culture économique actuelle, soit une course aux profits effrénée, peu importe ses effets négatifs, et qui semble dans notre société matérialiste partagée par la majorité. A-t-on vraiment le choix, esclaves modernes du travail et des ressources humaines, pour surnager dans ce matérialisme et ce capitaliste aveugle de nos sociétés ? L’État, ses dirigeants et ses politiciens doivent servir d’abord les citoyens dans leurs besoins communs les plus importants et imposer ici une réponse au laisser-faire économique des entreprises qui spéculent abusivement sur la faim et sur notre toit.