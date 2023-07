Le potentiel d’une Université McGill bilingue

Tous les Québécois reconnaissent le statut d’excellence de l’Université McGill, et sa réputation internationale sur le plan de la recherche n’est plus à démontrer. Le problème ne réside pas spécifiquement dans son statut d’université anglophone, mais plutôt dans le fait qu’elle forme des diplômés unilingues anglophones provenant de divers pays et qui vivront plusieurs années à Montréal sans suivre aucun cours d’intégration au français, pourtant langue officielle du Québec. Souvent, ces jeunes étudiants devront travailler durant leurs études, comme ceux de Concordia, sans apprendre à communiquer en français avec leurs clients québécois, qui sont de plus en plus frustrés de ne pas être servis en français. Je souhaite que McGill et Concordia forment des diplômés bilingues afin de mieux intégrer leurs étudiants étrangers à la culture francophone du Québec, c’est avant tout une question de respect envers la nation québécoise qui les accueillerait non plus avec méfiance, mais avec fierté dans une Amérique assimilatrice à l’unilinguisme anglophone ! À méditer…

