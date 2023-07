Réaction à un article de M. Shields

La pétrolière BP a décidé de mettre un terme au forage du premier puits d’exploration pétrolière autorisé dans un « refuge marin » au large des côtes canadiennes, peut-on lire dans Le Devoir sous la plume d’Alexandre Shields, le 28 juin dernier.

Ce projet avait été approuvé par le gouvernement Trudeau, et le Bloc québécois l’avait critiqué sans détour. Cette autorisation permettait les activités de forages pétroliers à l’intérieur des limites du plus important « refuge marin », une zone protégée en 2017 par le gouvernement Trudeau lui-même !

Si on a collectivement de bonnes raisons de se réjouir de la décision de BP, il faut être lucide : l’octroi par appel d’offres de 14 permis d’exploration pétrolière ce printemps, c’est la démonstration de l’incohérence du gouvernement fédéral en matière de protection de la biodiversité et de ses ambitions de lutter contre les GES.

Avant cet « abandon » de la société BP, au début du mois de juin, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a expliqué que l’exploitation n’était pas possible dans des aires marines protégées, mais que les refuges marins, eux, le permettraient. Pourquoi explorer si ce n’est avec l’ambition de produire s’il y a un gisement ? Le ministre a déclaré : « S’il est décidé d’aller de l’avant avec la production [… ] nous retirerons [la zone] du statut protégé que le Canada a mis en place. »

Rappelons que le gouvernement s’est engagé avec ferveur, lors de la COP15, en décembre 2022, à protéger 30 % des eaux et terres au Canada pour 2030 : les actions du gouvernement vont entièrement à l’encontre de cet engagement précis, des conclusions de la Commission mondiale des aires protégées et, de façon plus large, contredisent ses promesses et propos sur l’important enjeu de ce siècle.

Il ne suffit pas de dire « nous suivons les lignes directrices de l’Union internationale pour la conservation de la nature » pour que cela soit la vérité. L’exploration pétrolière en milieu marin est tout à fait préjudiciable à la biodiversité marine et le phénomène est amplement documenté.

Ces décisions prises par un gouvernement qui se dit « vert » sont incompréhensibles. Lutter contre les changements climatiques, c’est dire non à tout type de projet impliquant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures. Au printemps 2022, l’ONU avait qualifié de « folie morale et économique » toute action allant en ce sens.

Que se passe-t-il ?