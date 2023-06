Le bureau canadien de la non-concurrence

Alors que le Bureau de la concurrence du Canada n’a rien fait pour empêcher depuis trois décennies la consolidation du secteur de la distribution alimentaire canadienne, voilà qu’il plaide maintenant pour plus de concurrence de la part d’entreprises hors Canada et une aide aux épiciers canadiens de taille moyenne. Metro inc., à lui seul, a absorbé les épiceries Richelieu dans les années 1980 et a racheté les 14 Super Carnaval en 1987, Steinberg en 1992, Loeb en 1999, A&P en 2005, les pains Première Moisson en 2014, les marchés Adonis en 2017. Le bureau laisse Metro inc. racheter les pharmacies Jean Coutu en octobre 2017. Loblaw regroupe 2400 supermarchés sous 23 bannières, dont Dominion et Atlantic Superstore, No Frills, Axep, Intermarché, Club Entrepôt, etc. Il rachète Provigo en 1998, dont fait partie Maxi, puis Shoppers Drug Mart en 2013, etc. Le troisième pôle du quasi-monopole Sobeys gère et approvisionne de son côté les 300 épiceries IGA au Québec, dont le siège social est situé à Chicago. En 2013, Sobeys rachète les 218 supermarchés Safeway canadiens, dont le siège social est en Californie. Les aliments naturels Rachelle-Béry sont désormais sous sa coupe, avec Bonichoix et Les Marchés Tradition, etc. Walmart et Costco suivent. Le Bureau de la concurrence a laissé faire l’ensemble du parcours de ce quasi-monopole de l’alimentation qui a beau jeu de contrôler les prix, notamment du pain, comme bon lui semble, surtout en période de dite inflation. Pour ce qui est des épiciers de taille moyenne, nous constatons qu’ils ont déjà tous été absorbés. Pourquoi le Bureau, qui a empêché cette bonne concurrence, serait-il plus crédible aujourd’hui à protéger les consommateurs canadiens et changer le laissez-faire traditionnel ?

