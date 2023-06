Un réseau muséal à développer

Pour découvrir et comprendre la diversité et la complexité d’un territoire et des citoyens, il existe un réseau unique présentant de façon intelligente et adaptée la complexité de notre monde : le réseau des musées et des centres d’interprétation du Québec.

Bien sûr, il y a de grands lieux phares connus et reconnus présentant des expositions et des médiations faisant le point sur des parcours, des oeuvres ou des thématiques (malheureusement, il n’y a pas encore au Québec un musée national de sciences et technologies). Mais il y a aussi un peu partout à travers le Québec des établissements muséaux qui explorent la réalité et qui nous offrent des occasions d’émerveillement et de connaissances, qu’il s’agisse de questions d’histoire, de sciences ou de créations. On ne peut visiter et comprendre le Québec sans fréquenter ces lieux. Ainsi, on peut découvrir la richesse du Saint-Laurent grâce à Exploramer (Sainte-Anne-des-Monts), partager la culture de divers groupes sociaux au Musée des cultures du monde, à Nicolet, ou encore s’émerveiller devant les oeuvres exposées à la Biennale internationale du lin de Portneuf.

Si les villes doivent être conscientes de l’importance de tels lieux à la fois pour des raisons économiques et pour des motifs culturels et sociaux, le gouvernement du Québec devrait se doter d’un plan pluriannuel pour non pas protéger, mais développer ce réseau.

Le réseau muséal a connu une période importante de croissance à la fin des années 1980 et au début des années 1990 ; il est temps de franchir une nouvelle étape et de donner les moyens aux musées pour qu’ils jouent pleinement leurs rôles éducatifs et culturels. Les besoins régionaux et thématiques existent, les musées ont fait preuve de leurs compétences et du sérieux de leurs actions, de nombreux rapports ont exposé des pistes d’actions… il appartient au gouvernement de jumeler son programme de soutien au patrimoine à un programme de développement de la muséologie sur l’ensemble du territoire, sur une analyse des thématiques et en respectant la diversité des projets culturels et scientifiques. Il ne saurait y avoir qu’une seule approche et devrait se mettre en place un véritable plan d’action en concertation avec le milieu.

Comme citoyen et visiteur, je tiens à remercier ces endroits pour leurs actions et j’invite le ministère de la Culture à établir un plan de développement s’appuyant sur une vision partagée de la diffusion culturelle axée d’une part sur des savoirs à partager et, d’autre part, sur des publics pluriels. Il ne s’agit plus de soutenir, mais bien de développer. Le Québec a besoin de ce réseau.